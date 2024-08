Novidades Empolgantes: Sinopse Oficial de Sonic 3 Revelada! O aguardado filme "Sonic 3" acaba de ganhar sua sinopse oficial, prometendo trazer novas aventuras e desafios para o ouriço mais... O Vício|Do R7 27/08/2024 - 10h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 10h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sinopse de SONIC 3

O aguardado filme "Sonic 3" acaba de ganhar sua sinopse oficial, prometendo trazer novas aventuras e desafios para o ouriço mais rápido do mundo. Os fãs estão ansiosos para descobrir o que está por vir na sequência que promete ser ainda mais emocionante do que as anteriores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• SONIC 3: O Filme ganha sinopse oficial

• SONIC 3: O Filme tem estreia antecipada no Brasil

• Shadow surge no trailer oficial de SONIC 3: O Filme