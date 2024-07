Novidades Imperdíveis do Set de O Quarteto Fantástico! Um novo vídeo revela detalhes incríveis do set de O Quarteto Fantástico, prometendo surpreender os fãs da franquia. As imagens mostram... O Vício|Do R7 30/07/2024 - 20h23 (Atualizado em 30/07/2024 - 20h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Joseph Quinn em O Quarteto Fantástico

Um novo vídeo revela detalhes incríveis do set de O Quarteto Fantástico, prometendo surpreender os fãs da franquia. As imagens mostram um pouco do que está por vir e aumentam a expectativa para o lançamento do filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• O Quarteto Fantástico | Vídeo revela novos detalhes incríveis do set

• Warner anuncia colaboração com a Fanta para Beetlejuice Beetlejuice

• Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds mostra erros de gravação com Dogpool