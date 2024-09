Novidades sobre as refilmagens de Venom 3 em Las Vegas Etapa está em andamento desde a primeira semana de agosto O post Refilmagens de Venom 3 continuam em Las Vegas apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 09/09/2024 - 08h31 (Atualizado em 09/09/2024 - 08h31 ) ‌



Refilmagens do Venom 3

Tom Hardy confirmou em publicação no Instagram Stories que as refilmagens de Venom 3: A Última Rodada continuam, com a equipe saindo de Nova York e indo para Las Vegas.

