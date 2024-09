Novidades sobre Blade: Marvel busca novo diretor Estúdio deve tomar decisão sobre o filme em breve O post Blade | Marvel já está em tratativas com novo diretor, diz jornalista apareceu... O Vício|Do R7 06/09/2024 - 22h50 (Atualizado em 06/09/2024 - 22h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Detalhes de Blade

Embora ainda esteja previsto para estrear ano que vem e tenha início de filmagens marcado para este ano, Blade (2025) segue com destino indefinido na Marvel Studios. No entanto, ao que parece, uma decisão está prestes a ser tomada, a depender das tratativas do estúdio por um novo diretor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Blade | Marvel já está em tratativas com novo diretor, diz jornalista

• As Quíntuplas | Novo especial do anime ganha trailer, pôster e previsão de estreia

• O Corvo ganha data para mídia digital