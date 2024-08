Novidades sobre Gladiador 2: pôster revelado O aguardado Gladiador 2 ganhou um pôster inédito, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs pela sequência do aclamado filme de... O Vício|Do R7 29/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h41 ) ‌



Paul Mescal no filme de Gladiador II

O aguardado Gladiador 2 ganhou um pôster inédito, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs pela sequência do aclamado filme de 2000. Com Paul Mescal no papel principal, a produção promete trazer novos elementos à história que conquistou o público há mais de duas décadas.

