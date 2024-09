Novidades sobre o especial de As Quíntuplas Episódio de lua-de-mel terá exibição limitada nos cinemas japoneses antes da transmissão oficial O post As Quíntuplas | Novo especial... O Vício|Do R7 06/09/2024 - 22h30 (Atualizado em 06/09/2024 - 22h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta sexta (6), a Pony Canyon divulgou o trailer e um pôster inédito do novo especial de As Quíntuplas - The Quintessential Quintuplets.

‌



Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• As Quíntuplas | Novo especial do anime ganha trailer, pôster e previsão de estreia

• O Corvo ganha data para mídia digital

• Beetlejuice 2 | Roteirista justifica ausências de personagens clássicos