Novidades sobre o legado do Superman

David Corenswet e trajes do Superman David Corenswet e trajes do Superman (O Vício - Cinema)

Superman: Legacy | Produção pode ter revelado a versão do símbolo do herói. Neste parágrafo inicial, podemos ver David Corenswet em trajes do Superman, levantando especulações sobre a nova versão do símbolo do herói. A imagem revela detalhes interessantes que podem indicar mudanças significativas no icônico traje do Superman.

