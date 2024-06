O Vício |Do R7

Novidades sobre Paddington 3 Paddington 3 receberá teaser oficial amanhã, trazendo ainda mais expectativas para os fãs do adorável ursinho. O filme promete encantar...

Alto contraste

A+

A-

Paddington 3

Paddington 3 receberá teaser oficial amanhã, trazendo ainda mais expectativas para os fãs do adorável ursinho. O filme promete encantar o público com suas aventuras e mensagens positivas, mantendo o charme e a simpatia que conquistaram o coração de crianças e adultos ao redor do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Paddington 3 receberá teaser oficial amanhã

• Thunderbolts* está tentando “fugir” do uso de CGI, diz atriz

• Star Wars | Daisy Ridley responde se voltará como Rey em múltiplos filmes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.