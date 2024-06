Novidades sobre Venom 3: Rhys Ifans confirmado como o Lagarto De acordo com informações recentes, Rhys Ifans foi confirmado para interpretar o personagem do Lagarto em Venom 3. Essa notícia...

Lagarto e Venom

De acordo com informações recentes, Rhys Ifans foi confirmado para interpretar o personagem do Lagarto em Venom 3. Essa notícia tem deixado os fãs animados com as possibilidades que essa adição ao elenco pode trazer para a trama.

