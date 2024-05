Novo filme de F1 com Brad Pitt promete impressionar os fãs do esporte

O Vício |Do R7

Brad Pitt Formula 1

O novo filme de Fórmula 1 com Brad Pitt promete deixar os espectadores "impressionados", segundo o produtor. Com uma trama envolvente e cenas de tirar o fôlego, a produção promete levar toda a emoção das pistas diretamente para as telonas.

