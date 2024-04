Novo filme de M. Night Shyamalan promete surpreender com o trailer Trap, o novo filme de M. Night Shyamalan, acaba de ganhar um trailer que promete surpreender os fãs do diretor. Com uma trama misteriosa...

Alto contraste

A+

A-

Trap, o novo filme de M. Night Shyamalan, acaba de ganhar um trailer que promete surpreender os fãs do diretor. Com uma trama misteriosa e cheia de reviravoltas, o longa promete manter o público vidrado do início ao fim.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Trap | Novo filme de M. Night Shyamalan ganha trailer

• Zack Snyder construiu maior set da sua carreira em Rebel Moon: Parte 2

• Transformers: O Início | Primeiros brinquedos do filme animado são revelados



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.