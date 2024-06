Novo filme de Robert Zemeckis: confira as primeiras imagens oficiais Aqui, novo filme de Robert Zemeckis, ganha destaque com as primeiras imagens oficiais reveladas. O longa promete surpreender os...

Alto contraste

A+

A-

Aqui

Aqui, novo filme de Robert Zemeckis, ganha destaque com as primeiras imagens oficiais reveladas. O longa promete surpreender os fãs do diretor com sua trama envolvente e visual impressionante. Em meio a expectativa, as imagens divulgadas já despertam a curiosidade do público para o que está por vir.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Cat Grant e Ron Troupe aparecem em fotos do set

• Aqui, novo filme de Robert Zemeckis, ganha primeiras imagens oficiais

• Vingadores | Jeremy Renner destaca companheirismo entre colegas de elenco



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.