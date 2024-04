Novo integrante no elenco da comédia estrelada por Keanu Reeves

Alto contraste

A+

A-

Outcome-Matt-Bomer-Keanu-Reeves Outcome-Matt-Bomer-Keanu-Reeves (O Vício - Cinema)

A comédia estrelada por Keanu Reeves acaba de adicionar um novo integrante ao seu elenco. Matt Bomer foi confirmado para fazer parte do elenco, trazendo ainda mais talento e diversão para o projeto. Essa adição promete elevar ainda mais as expectativas dos fãs para o lançamento do filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Comédia estrelada por Keanu Reeves adiciona Matt Bomer ao elenco

• A Espada Era a Lei | Diretor traz atualização decepcionante sobre live-action

• Garra de Ferro | A trágica história real por trás do novo filme de Zac Efron

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.