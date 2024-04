Novo pôster de ATLAS revelado antes do lançamento do trailer oficial ATLAS, o aguardado filme que tem conquistado fãs ao redor do mundo, acaba de ganhar um novo pôster inédito. A ansiedade dos espectadores...

ATLAS, o aguardado filme que tem conquistado fãs ao redor do mundo, acaba de ganhar um novo pôster inédito. A ansiedade dos espectadores só aumenta com a proximidade do lançamento do trailer oficial, marcado para amanhã. A imagem divulgada promete instigar ainda mais a curiosidade do público, deixando todos na expectativa do que está por vir.

