Novo pôster de Um Lugar Silencioso: Dia Um é divulgado Um novo pôster oficial do filme "Um Lugar Silencioso: Dia Um" foi divulgado recentemente, trazendo mais mistério e suspense para...

Alto contraste

A+

A-

Um novo pôster oficial do filme "Um Lugar Silencioso: Dia Um" foi divulgado recentemente, trazendo mais mistério e suspense para os fãs da franquia. O visual impactante da imagem promete instigar a curiosidade do público e aumentar a expectativa para a estreia do filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Um Lugar Silencioso: Dia Um | Novo pôster oficial é divulgado

• O Diário da Princesa 3 | Chris Pine gostaria de ver Luca Guadagnino como diretor

• O Senhor dos Anéis | Andy Serkis celebra anúncio do novo filme



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.