Novo pôster de Watchmen revelado!

‌



A+

A-

Pôster de Watchmen

Watchmen: Capítulo I ganha pôster e data para trailer oficial. O aguardado filme baseado na famosa graphic novel está cada vez mais próximo de ser lançado, e os fãs estão ansiosos para conferir as novidades. O novo pôster divulgado promete empolgar ainda mais o público, revelando um pouco mais do visual e atmosfera da produção. Além disso, a data para o lançamento do trailer oficial também foi anunciada, deixando os fãs em contagem regressiva para mais informações sobre o filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Watchmen: Capítulo I ganha pôster e data para trailer oficial

• Armadilha, de M. Night Shyamalan, foi filmado em 35mm

• Jennifer Lawrence irá estrelar adaptação de graphic novel na A24