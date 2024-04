Novo remake de Matador de Aluguel com Jake Gyllenhaal

Alto contraste

Jake Gyllenhaal no remake de Matador de Aluguel Jake Gyllenhaal no remake de Matador de Aluguel (O Vício - Cinema)

O remake de Matador de Aluguel com Jake Gyllenhaal está disponível no Prime Video, trazendo uma nova abordagem para os fãs do gênero. Com uma trama envolvente e a atuação marcante do protagonista, o filme promete conquistar o público com sua narrativa repleta de ação e suspense.

