Novo rumor indica lançamento de Call of Duty: Black Ops 6 para PS4 e Xbox One Um novo rumor está circulando na internet indicando que o próximo jogo da franquia Call of Duty, o Black Ops 6, será lançado para...

Um novo rumor está circulando na internet indicando que o próximo jogo da franquia Call of Duty, o Black Ops 6, será lançado para as plataformas PS4 e Xbox One. A notícia tem deixado os fãs animados com a possibilidade de mais ação e aventura nos consoles atuais.

