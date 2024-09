Novo teaser de Coringa: Delírio à Dois é revelado Destacando as risadas aterrorizantes do personagem O post Coringa: Delírio à Dois ganha novo teaser oficial apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 02/09/2024 - 15h11 (Atualizado em 02/09/2024 - 15h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Warner Bros. revelou há pouco um novo teaser oficial de Coringa: Delírio à Dois, sequência do filme do Príncipe Palhaço do Crime, estrelado por Joaquin Phoenix.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Coringa: Delírio à Dois ganha novo teaser oficial

• James Gunn responde rumores sobre Chris Pratt se juntar ao DCU

• Megalopolis | Francis Ford Coppola aborda demissão de todo o departamento de arte do filme