O Vício |Do R7

Novo trailer de Hellboy: The Crooked Man é divulgado Hellboy: The Crooked Man acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial, revelando cenas eletrizantes e cheias de ação. O aguardado...

Alto contraste

A+

A-

Hellboy em The Crooked Man

Hellboy: The Crooked Man acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial, revelando cenas eletrizantes e cheias de ação. O aguardado filme promete surpreender os fãs do universo de Hellboy com uma trama envolvente e efeitos visuais impressionantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Hellboy: The Crooked Man ganha primeiro trailer oficial

• Superman | Milly Alcock, a Supergirl, está participando das filmagens, sugere rumor

• O Corvo | Imagens oficiais destacam jornada de vingança de Eric Draven



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.