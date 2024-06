Novo trailer de The Instigators, do diretor de A Identidade Bourne, é divulgado The Instigators, do diretor de A Identidade Bourne, teve seu novo trailer oficial divulgado recentemente. O filme promete trazer...

Alto contraste

A+

A-

The Instigator

The Instigators, do diretor de A Identidade Bourne, teve seu novo trailer oficial divulgado recentemente. O filme promete trazer muita ação e suspense, características marcantes das obras do renomado diretor. Com uma trama envolvente e um elenco de peso, a expectativa dos fãs só aumenta para a estreia dessa produção imperdível.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• The Instigators, do diretor de A Identidade Bourne, ganha trailer oficial

• Jurassic World 4 | Locações das filmagens são confirmadas

• Star Wars | Novo filme com Rey tem suposto título revelado



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.