Novo trailer do curta-metragem do Aranhaverso revela Miles Morales em ação

Miles Morales em curta-metragem do Aranhaverso

O aguardado curta-metragem do Aranhaverso acaba de ganhar um novo trailer oficial, revelando cenas eletrizantes com Miles Morales em ação. A produção promete trazer aos fãs uma nova perspectiva do universo do Homem-Aranha, com uma animação de alta qualidade e uma história envolvente. Além disso, o trailer sugere que os espectadores podem esperar muita ação e emoção nessa nova aventura.

