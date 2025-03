Novocaine: À Prova de Dor recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes Filme é estrelado por Jack Quaid! O post Novocaine: À Prova de Dor recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h27 ) twitter

Novocaine no Rotten Tomatoes

Estrelado por Jack Quaid (The Boys), Novocaine: À Prova de Dor recebeu a certificação Fresh no Rotten Tomatoes, aparecendo com 80% de aprovação após 88 avaliações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra mais sobre essa emocionante produção!

