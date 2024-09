Novos protagonistas em filme do diretor de 007 Filmagens começam em breve O post Tom Hardy e Aaron Taylor-Johnson vão estrelar novo filme do diretor de 007: Sem Tempo Para Morrer... O Vício|Do R7 04/09/2024 - 16h32 (Atualizado em 04/09/2024 - 16h32 ) ‌



De acordo com o Deadline, Tom Hardy (Venom) e Aaron Taylor-Johnson (Trem-Bala) serão os protagonistas do novo filme do diretor Cary Fukunaga (007: Sem Tempo Para Morrer).

