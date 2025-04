O Agente Secreto, com Wagner Moura ganha imagem inédita e confirma estreia em Cannes Filme brasileiro do diretor Kleber Mendonça Filho, estreará na 78ª edição do evento O post O Agente Secreto, com Wagner Moura ganha... O Vício|Do R7 10/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 08h06 ) twitter

Wagner Moura em O Agente Secreto

Com uma agenda repleta de projetos, Wagner Moura está adicionando o Festival de Cannes 2025 à sua programação, com seu novo filme, O Agente Secreto, estreando diretamente do evento.

