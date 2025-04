O Ataque dos Vermes Malditos | Criadores recuperam direitos da franquia E planejam retorno de Kevin Bacon como Val O post O Ataque dos Vermes Malditos | Criadores recuperam direitos da franquia apareceu... O Vício|Do R7 18/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 18/04/2025 - 18h06 ) twitter

Kevin Bacon em Ataque dos Vermes Malditos

Em comunicado publicado no site oficial, a Stampede Entertainment, equipe por trás de O Ataque dos Vermes Malditos e suas três primeiras sequências, anunciou a recuperação dos direitos do roteiro original do clássico de 1990.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa reviravolta na franquia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

