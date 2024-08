O Destino de Gambit Revelado em Cena Deletada de Deadpool Wolverine Em uma cena deletada de Deadpool & Wolverine, o destino de Gambit é revelado, trazendo à tona novas informações sobre o personagem... O Vício|Do R7 27/08/2024 - 09h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 09h51 ) ‌



Gambit de Channing Tatum

Em uma cena deletada de Deadpool & Wolverine, o destino de Gambit é revelado, trazendo à tona novas informações sobre o personagem que muitos fãs esperavam ver nas telonas. A cena, que não foi incluída na versão final do filme, mostra um momento crucial que poderia ter mudado a percepção do público sobre Gambit e sua relação com os outros personagens do universo X-Men.

‌



