O futuro da franquia Terrifier: um possível desfecho no quarto filme Damien Leone prometeu um final épico O post Terrifier | Franquia pode ser concluída no 4º filme, diz diretor apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 14/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ator de Art, o Palhaço em Terrifier 3

Sucesso surpreendente do mercado norte-americano, a franquia Terrifier pode estar muito próxima do fim, de acordo com Damien Leone.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Terrifier | Franquia pode ser concluída no 4º filme, diz diretor

• Venom 3 terá menor abertura da franquia nos EUA, aponta projeção

• Capitão América 4 | Harrison Ford se abre sobre o desafio de entrar para o MCU



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.