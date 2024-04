O impacto do fracasso na carreira de Damien Chazelle

Alto contraste

A+

A-

Babilônia-prejuízo-para-a-Paramount Babilônia-prejuízo-para-a-Paramount (O Vício - Cinema)

Damien Chazelle, renomado diretor de cinema, recentemente abriu o jogo sobre o impacto do fracasso em sua carreira. Em uma entrevista exclusiva, ele compartilhou suas reflexões sobre como lidou com os obstáculos e como essas experiências moldaram sua jornada na indústria cinematográfica. O cineasta revelou detalhes íntimos sobre os desafios enfrentados ao longo do caminho e como conseguiu superar as adversidades para se tornar uma figura de destaque no mundo do entretenimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Babilônia | Damien Chazelle debate impacto do fracasso em sua carreira

• Sexta-Feira 13 | Jason Blum ainda quer reviver franquia com James Wan

• Star Wars | Fotos de Samuel L. Jackson celebram 25 anos da trilogia prelúdio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.