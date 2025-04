O Máskara | New Line não descarta novo filme da franquia Será que Jim Carrey volta? O post O Máskara | New Line não descarta novo filme da franquia apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 02/04/2025 - 18h10 (Atualizado em 02/04/2025 - 18h10 ) twitter

Jim Carrey em O Máskara

A New Line Cinema não descarta a possibilidade de um novo filme da franquia O Máskara. Em entrevista ao Hollywood Reporter, Richard Brener, chefe do estúdio, afirmou que a ideia é interessante, desde que haja as "circunstâncias certas, os cineastas certos e o talento certo".

Para mais detalhes sobre essa possível nova produção, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

