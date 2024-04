O Novo Império: As diferentes versões do Godzilla

Alto contraste

A+

A-

O-Novo-Império-versões-do-Godzilla O-Novo-Império-versões-do-Godzilla (O Vício - Cinema)

O Godzilla é um dos monstros mais icônicos do cinema, e agora o diretor do filme "O Novo Império" sugere que existem diferentes versões do gigante japonês. Em uma entrevista exclusiva, ele revelou detalhes surpreendentes sobre as variações do lendário monstro.

Descubra todas as versões do Godzilla no nosso parceiro Filmes - O Vício e se surpreenda com as diferentes abordagens do monstro mais temido do cinema!

Leia mais em Filmes - O Vício

• O Novo Império | Diretor sugere diferentes versões do Godzilla

• Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds, revela pingente de Deadpool & Wolverine

• Capitão América 4 | Mark Ruffalo confirma retorno como Hulk

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.