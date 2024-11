O novo pôster de Five Nights at Freddy's 2 é revelado Estreia nos cinemas em 5 de dezembro de 2025 O post Five Nights At Freddy’s 2 ganha pôster oficial apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 18/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 18/10/2024 - 16h49 ) twitter

Animatrônicos em Five Nights at Freddy's

Five Nights At Freddy’s 2, a tão aguardada sequência do famoso jogo de terror, acaba de ganhar seu pôster oficial, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs. O novo título promete trazer de volta os icônicos animatrônicos que aterrorizam os jogadores em uma experiência ainda mais intensa.

‌



