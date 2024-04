O Quarteto Fantástico terá Doutor Destino, revela jornalista

Alto contraste

Doutor Destino de O Quarteto Fantástico

De acordo com informações divulgadas por um renomado jornalista especializado em cinema, o filme do Quarteto Fantástico contará com a presença do icônico vilão Doutor Destino. A notícia tem movimentado os fãs do universo Marvel, que aguardam ansiosamente pela estreia dessa nova adaptação dos heróis.

