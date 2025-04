O Rei dos Reis registra grande pré-venda nos EUA Filme animado é distribuído pelo Angel Studios O post O Rei dos Reis registra grande pré-venda nos EUA apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 07/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 18h26 ) twitter

Pré-venda de O Rei dos Reis

Com distribuição do Angel Studios e estreia agendada para 11 de abril, O Rei dos Reis já arrecadou US$ 7,8 milhões em sua pré-venda de ingressos nos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

