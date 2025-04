O Vingador Tóxico | Peter Dinklage está irreconhecível em nova imagem oficial Remake do clássico do cinema trash O post O Vingador Tóxico | Peter Dinklage está irreconhecível em nova imagem oficial apareceu primeiro... O Vício|Do R7 11/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h06 ) twitter

O Vingador Tóxico

O remake de O Vingador Tóxico, estrelado por Peter Dinklage (Game of Thrones), teve uma nova imagem oficial revelada com exclusividade pela Collider.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra mais sobre essa releitura do clássico do cinema trash!

