One Piece: Revelado spin-off inédito sobre o passado de Zoro

One Piece vai ganhar um spin-off inédito que irá explorar o passado do personagem Zoro. A novidade promete trazer aos fãs da série mais detalhes e informações sobre um dos personagens mais queridos do anime.

One Piece vai ganhar um spin-off inédito que irá explorar o passado do personagem Zoro. A novidade promete trazer aos fãs da série mais detalhes e informações sobre um dos personagens mais queridos do anime.

