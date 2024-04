Oppenheimer: A consagração no Oscar 2024

O renomado físico Oppenheimer foi o grande vencedor do Oscar 2024, levando para casa o prêmio de Melhor Filme. Sua obra impactante conquistou não apenas a crítica especializada, mas também o coração do público, consolidando-se como um marco na história do cinema.

