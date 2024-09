Orçamento surpreendente de Knives Out 3 é revelado Netflix pode ter investido bastante no projeto O post Knives Out 3 | Suposto orçamento do filme é revelado apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 02/09/2024 - 16h12 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

De acordo com o jornalista Jeff Sneider, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (ou Knives Out 3) teria custado US$ 210 milhões para a Netflix. A gigante do streaming ainda não confirmou quanto investiu no filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Knives Out 3 | Suposto orçamento do filme é revelado

• Gladiador 2 | Ridley Scott justifica ausência de personagem de Russell Crowe: “Ele morreu”

• Coringa: Delírio à Dois ganha novo teaser oficial