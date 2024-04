Os Caça-Fantasmas: A franquia que ultrapassou US$ 1 bilhão com novo Ghostbusters

Os Caça-Fantasmas em ação, em Ghostbusters Apocalipse de Gelo Os Caça-Fantasmas em ação, em Ghostbusters Apocalipse de Gelo (O Vício - Cinema)

A franquia de Os Caça-Fantasmas alcançou um marco impressionante ao ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão com o lançamento do novo filme Ghostbusters. O sucesso da série continua conquistando fãs ao redor do mundo, consolidando-se como uma das mais populares e lucrativas do cinema.

