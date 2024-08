Os Desafios nos Bastidores de Deadpool e Wolverine Dafne Keen revelou alguns perrengues de bastidores com Channing Tatum durante as filmagens de Deadpool e Wolverine. A atriz compartilhou... O Vício|Do R7 05/08/2024 - 23h07 (Atualizado em 05/08/2024 - 23h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Deadpool-&-Wolverine-Dafne-Keen-Channing-Tatum-Gambit

Dafne Keen revelou alguns perrengues de bastidores com Channing Tatum durante as filmagens de Deadpool e Wolverine. A atriz compartilhou experiências que mostram os desafios enfrentados no set, trazendo à tona momentos inusitados e divertidos que ocorreram durante a produção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine | Dafne Keen revela perrengues de bastidores com Channing Tatum

• Beetlejuice Beetlejuice ganha incríveis cartazes inéditos

• Deadpool & Wolverine | Dafne Keen exalta experiência com Wesley Snipes