Os segredos por trás da versão sinfônica de Like a Prayer em Deadpool Wolverine

Like a Prayer de Deadpool

Sucesso de crítica e público, com uma bilheteria estimada em US$ 1,3 bilhão, Deadpool & Wolverine apresentou "Like a Prayer", de Madonna, e não apenas na versão clássica, como também uma reedição com sinfonia no terceiro ato.

