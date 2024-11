Paddington 3 quebra recorde de bilheteria da franquia no Reino Unido Paddington 3 quebra recorde de bilheteria da franquia no Reino Unido O Vício|Do R7 10/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 10/11/2024 - 18h09 ) twitter

Paddington 3

Paddington: Uma Aventura na Floresta já estreou no Reino Unido, e quebrou um recorde de bilheteria da franquia. Em seu fim de semana de estreia no território, o novo filme arrecadou US$ 12,3 milhões, superando a arrecadação inicial dos dois filmes anteriores.

