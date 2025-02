Pânico 7 | Mark Consuelos, de Riverdale, se junta ao elenco Gravações já estão em andamento O post Pânico 7 | Mark Consuelos, de Riverdale, se junta ao elenco apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 28/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ator Mark Consuelos, conhecido por seus trabalhos em Live with Kelly & Mark e The Girls on the Bus, foi confirmado no elenco de Pânico 7, produção da Spyglass e Paramount Pictures, de acordo com o Deadline. Consuelos é famoso por interpretar Hiram Lodge, o pai de Veronica Lodge, na série de sucesso Riverdale.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa nova adição ao elenco e os detalhes do filme! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Pecadores, novo filme do diretor Ryan Coogler, ganha trailer oficial

Piratas do Caribe | Orlando Bloom fala sobre sua experiência na franquia

É Assim que Acaba | Justin Baldoni enviou áudio de desculpas para Blake Lively