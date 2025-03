Pânico 7 | Scott Foley indica que seu retorno à franquia será “surpreendente” Ator diz que nem ele sabe direito como funciona O post Pânico 7 | Scott Foley indica que seu retorno à franquia será “surpreendente... O Vício|Do R7 14/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h47 ) twitter

Scott Foley Pânico 7

Scott Foley, que interpretou Roman Bridger em Pânico 3 (2000), indicou um retorno "surpreendente" à franquia para o sétimo filme, apesar de seu personagem ter sido o assassino e morrer no final do longa. O ator fez a revelação durante uma aparição no programa Good Morning America.

