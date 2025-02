Pantera Negra | Clark Gregg lamenta por não ter trabalhado com Angela Bassett no MCU Atores trabalharam juntos na série Dia Zero, da Netflix O post Pantera Negra | Clark Gregg lamenta por não ter trabalhado com Angela... O Vício|Do R7 21/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 21/02/2025 - 19h06 ) twitter

Clark Gregg não esconde seu orgulho de ter trabalhado por anos na Marvel Studios, especialmente na série Agents of S.H.I.E.L.D. O ator, no entanto, tem uma única frustração: nunca ter contracenado com Angela Bassett, de Pantera Negra (2018), no MCU.

Para saber mais sobre essa declaração de Clark Gregg e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

