Paramount e Skydance anunciam fusão bilionária De acordo com informações do site, a Paramount e a Skydance estão prestes a fechar um acordo de fusão no valor de quase US$ 3 bilhões...

Alto contraste

A+

A-

Paramount

De acordo com informações do site, a Paramount e a Skydance estão prestes a fechar um acordo de fusão no valor de quase US$ 3 bilhões. A negociação promete movimentar o mercado cinematográfico e trazer grandes mudanças para ambas as empresas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Paramount e Skydance vão fechar fusão em acordo de quase US$ 3 bilhões, diz site

• Jackie Chan alerta fãs sobre golpe de centro de treinamento

• Deadpool & Wolverine é como um filme do início do MCU, diz diretor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.