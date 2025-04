Patty Maloney, do Especial de Natal de Star Wars, morre aos 89 anos Atriz interpretou Lumpy, filho de Chewbacca O post Patty Maloney, do Especial de Natal de Star Wars, morre aos 89 anos apareceu primeiro... O Vício|Do R7 01/04/2025 - 20h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h27 ) twitter

Patty Maloney de Star Wars

Em relatório do The Hollywood Reporter, acaba de ser confirmado que Patty Maloney, conhecida por interpretar Lumpy, filho de Chewbacca, no Especial de Natal de Star Wars, morreu aos 89 anos na última segunda-feira (31) em cuidados paliativos em Winter Park, Flórida.

Para saber mais sobre a vida e carreira de Patty Maloney, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

