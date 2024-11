Paul Mescal, de Gladiador II, exalta Wicked: “É extraordinário” Paul Mescal, de Gladiador II, exalta Wicked: “É extraordinário” O Vício|Do R7 27/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 27/11/2024 - 22h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paul Mescal, de Gladiador II, exalta Wicked: “É extraordinário”

Os EUA estão vivendo uma versão mais tímida do Barbenheimer, com Wicked (2024) e Gladiador II (2024) no topo das bilheteiras. Entrando no clima, o astro do novo filme de Ridley Scott, Paul Mescal rasgou elogios ao musical de Jon M. Chu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Branca de Neve | Gal Gadot publica vislumbre do novo pôster

Superman | Warner não aprovou a primeira versão do trailer oficial, diz rumor

Gladiador II | Diretor de fotografia diz que Ridley Scott se tornou “preguiçoso” e “apressado”