Pecadores: Miles Caton diz que quer interpretar herói da Marvel Miles Caton está em alta, o ator em ascensão em cator de R aparece no filme Pecadores de Ryan Coogler. O post Pecadores: Miles Caton... O Vício|Do R7 19/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 19/04/2025 - 19h25 )

Miles Caton está em alta, o ator em ascensão em cator de R&B aparece no filme Pecadores de Ryan Coogler. No novo filme, ele interpreta um adolescente primo do personagem de Michael B. Jordan, mas ele já tem 20 anos de idade.

