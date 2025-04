Pecadores recebe selo “Hot” do público no Rotten Tomatoes Filme já chegou ao Brasil O post Pecadores recebe selo “Hot” do público no Rotten Tomatoes apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 18/04/2025 - 20h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Selo de Pecadores

Em cartaz no Brasil, Pecadores recebeu a certificação “Hot” do público no Rotten Tomatoes, aparecendo neste momento com 96% de aprovação após mil avaliações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes sobre este sucesso!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Sigourney Weaver revela seu filme favorito de Star Wars

Cartazes inéditos de Premonição 6 são revelados

HIM, produzido por Jordan Peele, ganha teaser oficial